2018年底行政院提出「2030雙語國家政策」，希望提升國民英語力以增加國際競爭力，過去10多年來教育部參考美國高中生夏令營模式舉辦的北中南3區暑期英語研習營隊，上學年度起還特地新增東區場。今年受疫情影響，109學年度活動順延至10月17日至11月1日周末假日分梯舉辦，並特別保留弱勢學生名額；除本國師資，將有外籍教師全英語教學。

教育部國教署指出，英語研習營全程免費，108學年度擴大辦理後，經各校推薦共557位高中生參加。109學年度由政大附中（北區）、彰化女中（中區）、北港高中（南區）、台東女中（東區）承辦，並特別提供名額，各校可推薦原住民、新住民、英語弱勢、經濟弱勢等學生優先參加。

北區營隊課程透過「沉浸式學習法」，強化學員英語實際運用能力，配合108課綱的素養導向精神，重視「解決問題」及「實際運用」能力。除著重英語流利溝通外，也重視學生的社交能力、邏輯組織、文化學習、探索自我等部分，有助整體能力的提升。

中區營隊今年與嶺東科技大學合作，課程包含時下最夯的「偽出國」英語情境教學，以及國際禮儀晚宴體驗，並在校園舉辦「英語尋寶探索活動」，輕鬆學英語。

南區營隊與國立雲林科技大學合作，除了旅遊英文、節慶文化等室內課程，也安排校園巡禮及戶外活動，活動全程全英語，加強學員聽說讀寫能力。

東區營隊則與遊戲英語劇團合作，規劃閱讀劇本、闖關遊戲、說故事及戲劇等系列課程，分組上課，每組都有一位外師及助教，強化學員開口說英語的信心。

(旺報 )