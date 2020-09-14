新北市新莊1名57歲劉姓男子昨晚獨自在公園飲酒，引來54歲陳男跑來蹭酒喝，未料幾杯黃湯下肚，陳男不但出言嗆聲，又動手「巴」他頭，引起劉男不爽，掏出水果刀劃傷對方大拇指，當場血流如注，警方獲報將加起來百歲兩人帶回警局釐清。
據了解，這兩名阿伯都是住在附近的老人家，平常閒來無事就會到超商前公園聊天，買幾瓶啤酒，呼朋引伴打發時間，昨天晚間8時許，劉男原本獨自在公園內飲酒，沒想到陳男自動跑來找他，坐下來就拿起啤酒喝。
劉男雖然覺得訝異，但因為平常許多老者都是如此結識，二人開始天南地北閒聊，但幾杯黃湯下肚，陳男卻開始出言不遜，還嗆劉男「不然現在是要怎樣？」、「來輸贏啊！」
劉男覺得自己請對方喝酒還被嗆，怒火中燒，立刻站起來回罵，沒想到對方竟然出手拍他頭，讓他怒不可抑，立刻掏出口袋中的水果刀，朝陳男揮舞「來啊！來啊！」趁陳不注意，劃傷他大拇指及小指，一旁民眾見狀，立刻撥打電話報警。
光華派出所獲報現場將持刀劉男逮捕，並將陳男送醫，所幸傷勢並不嚴重。劉男被逮後後悔說「好心請他喝酒還巴我頭」，至於水果刀則是稱剛剛在家切水果放口袋，不小心帶出門，劉男訊後依傷害罪送辦，為他衝動行為付出代價。
(中時 )
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