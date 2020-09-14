台電武界壩昨清晨放水，致下游栗栖溪河床野外露營的4名遊客罹難。由於事故地點並非合法露營場地，交通部長林佳龍今日表示，觀光局會出面協調各單位，重新檢討合法露營區相關管理要點，盡速全面落實檢討。

林佳龍上午出席「汽車運輸業響應路口停讓行人」記者會，於會後聯訪時被問及台電武界水壩放水事件，林佳龍說，根據消保法，交通部觀光局有整理屬於各部會單位所屬的露營區，有將近10個單位之多，含中央、地方，有露營專區平台，請國人去參考登記、上網的才是合法露營區，另外也有露營場管理要點，針對露營區不管是安全或可能防護甚至是緊急應變措施都有規範在內，因為分屬不同單位，雖然觀光局所屬露營區有限，但觀光局會出面協調，各單位重新檢討所主管的合法露營區相關管理要點，希望能全面落實。

林佳龍說，一些非法的露營區也涉及主管機關，從中央到地方都有，希望各單位能夠盡速、全面檢討；至於這次事故所在地，就在不能露營的地方，相關涉及的管轄責任，檢警單位已展開調查。

(中時 )