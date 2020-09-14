日前太平區1位60多歲黃姓阿公帶著3歲的小孫子到友人家聊天，阿公聊著聊著未注意小孫子動態，一不留神小孫子竟獨自溜了出去，結果迷失在數百公尺巷弄內，幸經麵攤老闆發現報警協助，警方將他帶回派出所，糊塗的阿公也到派出所報警，見到孫子安然無恙，非常感謝警方熱心協助。

太平警分局新平派出所警員鄭世凱、鄧仁樺日前下午6點多許執行巡邏勤務，接獲民眾報案，稱「店內有1位年約3歲的男童走失，請求警方協助」。員警到樹德路某麵店內瞭解，因男童年紀尚小，無法說明父母的姓名及住處，只是不斷的大哭，員警見狀耐心安撫，麵攤老闆也提供麵食供其果腹，稍待情緒回穩時，鄭、鄧兩位員警用巡邏車載著他挨家挨戶的詢問，結果無人認識，先行帶返派出所安置，並提供杯水及手機卡通畫面安撫。

約過1小時許，著急的阿公跑到派出所報案，結果發現男童就在派出所內，男童阿公表示，自己真是太粗心了，帶小孫子到朋友家聊天，聊得太忘我了，一時不注意未注意就發現他不見了，還以為他會自己走回家，有了這次經驗真是嚇死了，下次一定會多注意的。

太平警方持續呼籲民眾，家中如有年幼孩童，應多留意動態，切勿脫離視線，避免發生憾事。

(中時 )