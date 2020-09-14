蘋果(Apple)一年一度的秋季發表會將在台灣時間9月16日凌晨1點起跑，綜合各界消息，預料蘋果本次有很高機會推出Apple Watch以及iPad新品，消費者更為期待的iPhone 12系列則很可能得等到10月左右亮相。針對Apple Watch新品，發表會前夕又有不少爆料曝光，帶你提前掌握！

爆料達人 @L0vetodream 稍早前透過 Twitter 指出，Apple Watch 將會推出全新的顏色（應該是指錶身），此外還分享了「quick charge for apple ( )」這樣充滿暗示的推文。由於蘋果在WWDC20公佈watchOS 7之際就已指出新系統會支援睡眠偵測，為了讓使用者能夠在睡覺期間配戴Apple Watch，用戶必須要提前為手錶充電來確保夜間有足夠的電力，因此若是蘋果為Apple Watch加入快速充電功能，也是很自然的作法。

new color for Apple Watch — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

quick charge for Apple （ ） — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

此外，針對Apple Watch的全新配色，則因為9月16日的發表會邀請函中，蘋果LOGO是藍色的，被推測很可能Apple Watch的全新顏色將是藍色。如今鋁合金錶款的Apple Watch共有銀色、太空灰以及金色（或稱玫瑰金）款式，高階款則有鈦金屬錶殼以及白色陶瓷錶殼。若是蘋果針對Apple Watch的鋁合金錶款增加新顏色，預計將有效的提升市場吸引力。

今年度除了Apple Watch例行性的升級之外（預計是推出Series 6），據傳還有一款平價款式，也很令人期待。爆料者Komiya （@komiya_kj），以及知名財經外媒都曾預測過平價Apple Watch的存在。爆料者 Jon Prosser 則指出平價款Apple Watch很可能也有40mm、44mm的錶殼，依循蘋果自Series 4後採用的新錶殼尺寸，預計也會推出支援LTE網路的款式，跟僅有GPS的款式。相較於Apple Watch Series 6，平價款Apple Watch預計將不支援心電圖(ECG)，也沒有常亮螢幕，搭配M9晶片。蘋果向來都在Apple Watch中採用S系列晶片，全新的M9的性能表現如何，令人好奇。

Correction: 44mm*



Not 42mm — Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020

針對16日的發表會，目前爆料者 Jon Prosser的看法與知名記者Mark Gurman一樣，都傾向認為蘋果會發表會全新的Apple Watch新品，iPad產品線則可能會推出iPad Air 4以及iPad 8。此外財經外媒則是預測Apple Studio頭戴式耳機、平價HomePod或許也有機會一併亮相。傳聞許久的AirTag藍牙追蹤裝置，是否將在會中驚喜登場，預計將會是本次備受期待的亮點。

(科技)