根據企查查日前發佈的《2020中國個體工商戶洞察報告》顯示，外賣相關個體戶受益於疫情的非接觸消費場景，今年前8月已新增33萬家，相當於2019全年新註冊量的9倍之多。

批發零售業、住宿餐飲業以及居民服務、修理和其他服務業是大陸個體工商戶分佈最多的行業。

磨刀鋪、修車店、糖人等過去的「老行當」，其個體戶生命週期平均在10年左右。

另一方面，快遞店、外賣店、奶茶店等行業個體戶正在興起，其中，快遞相關個體化年註冊量已達到10萬餘家。

(旺報 )