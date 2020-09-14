陸外賣個體戶前8月新增33萬家 達2019全年9倍 13:022020/09/14 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸網購餐飲外賣盛行。圖為北京市商業區午餐時段，民眾成排尋找自己的外賣食品。（中新社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據企查查日前發佈的《2020中國個體工商戶洞察報告》顯示，外賣相關個體戶受益於疫情的非接觸消費場景，今年前8月已新增33萬家，相當於2019全年新註冊量的9倍之多。 批發零售業、住宿餐飲業以及居民服務、修理和其他服務業是大陸個體工商戶分佈最多的行業。 磨刀鋪、修車店、糖人等過去的「老行當」，其個體戶生命週期平均在10年左右。 另一方面，快遞店、外賣店、奶茶店等行業個體戶正在興起，其中，快遞相關個體化年註冊量已達到10萬餘家。 (旺報 ) #個體戶 #個體 #外賣 #10 #快遞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸三線城市房產熱 這裡新房價格竟連3月稱霸 15:332020/09/14 房市新訊 德翔海運 全年獲利挑戰30億 04:102020/09/14 產業．科技 假投資真吸金 5年狂削27億 擁跑車名錶主嫌遭訴 16:062020/09/14 社會 1分鐘讀財經》台積電周四配息2.5元 外資3個月狂掃865億 08:102020/09/14 財經 股價指數期貨贏家專欄－科技股修正 美股漲多拉回 04:102020/09/14 證券．權證 《金融》央行本周理監事會 聚焦從勸導掛單到匯率政策 07:442020/09/14 財經 蘋果訂閱服務套餐Apple One即將推出 域名已提前註冊 11:132020/09/14 科技 韓國「綠色新政」猛推電動車！五年內 EV 銷量翻十倍，目標達到每年 110 萬輛規模 11:312020/09/14 汽車情報-汽車新聞 《鋼鐵股》前8月營收年減32.16％ 大成鋼軟腳 14:322020/09/14 財經 《興櫃股》乾杯搶3要點商機 中秋業績拚增2成 15:232020/09/14 財經 兩岸熱門新聞 中歐峰會期待達成全面投資協議 外媒猜測習近平可能讓步 - 兩岸 全球抗疫曙光已現 張文宏：疫苗及感染者抗體半年不衰減 - 兩岸 印度確診逼近500萬 總理在家餵孔雀遭在野黨狂酸 - 兩岸 金融霸權追逐戰 陸按下啟動鍵 - 產業財經 - 旺報 美駐華大使退休 胡錫進：川普選情告急 回國幫忙固票 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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