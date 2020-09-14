台中捷運預計在年底通車，外傳其中有6車站沒設雙向逃生梯，恐爆危機。中捷董事長林志盈14日澄清，捷運車站逃生設施以疏散旅客效率作為判斷，並非一定要設雙向逃生梯，中捷捷運車站逃生安全已通過消防檢查、符合美國消防協會（NFPA）嚴格的國際標準，營運單位深具信心。

台中捷運綠線由台北市政府捷運工程局發包、興建，媒體爆料全線18個車站，其中有6個沒有設雙向逃生梯，不符消防法規，但因屬「特種建物」才勉強合法，但是「災害應變計畫」將電扶梯當備用逃生梯及把乘客疏散到軌道逃生，若發生意外恐爆危機。

中捷董事長林志盈澄清回應，捷運車站的逃生安全設施標準超過一般建築物，中捷的消防檢驗均已過關，已在8月間完成初勘，並符合美國消防協會（NFPA）的國際標準，必須在4分鐘內將旅客疏散完畢，並在6分鐘內讓旅客逃生到安全的地方。

林志盈說，捷運車站逃生標準是取決於將車站內乘客疏散逃生到地面的時間，與樓梯的數量、寬窄及動線有關，至於有無雙向逃生梯並非唯一審核標準，北捷部分車站也沒有規劃雙向逃生梯。林志盈也指出，外界甚至連中捷倒底是哪些車站沒設雙向逃生梯？也沒說清楚。

林志盈強調，中捷是高架車站，一般高架車站萬一發生不幸發生失火意外，就經營角度不會用軌道讓旅客逃生，而以過站不停或不進站的方式處理。

此外，台中市議員何文海接獲沿線商家陳情，突然接到台中市府執行「台中捷運綠線周邊雜項執照規模之大型廣告物整頓專案計畫」，300多件廣告物遭取締要求限期改善否則將被罰，商家2度配合整頓叫苦連天，要求市府做專案報告。台中都發局則回應，商家若自行改善就沒有罰鍰問題，未來將再加強宣導及溝通。

(中時 )