逛夜市是許多人傍晚會偕同家人、好友食的好去處，不過也因隨著觀光客，造成許多消費的亂象，像是價錢哄抬過高，讓人有抬槓「外籍觀光客」之感，造成不少買賣糾紛。有一名女網友和老公去逛夜市，表示很久沒有吃骰子牛，從印象中的一份100元，到後來漲到至200元但她認為只要偶爾吃，這價錢不算什麼，於是她向攤子老闆表明要一份骰子牛，豈知，做好後卻被要求收300元，讓她嚇傻，便想與其他客人「合購」，卻遭到老闆拒絕，讓她大為不滿。

原PO在《爆料公社》發文指出，昨（13）日晚間，她與老公前往夜市，心想很久沒有吃骰子牛，而日前新聞報導中提及已漲價至200元，她認為偶爾吃，這價錢也還可以接受，於是便向攤位的店員點了一份，同時，旁邊也有一位也欲要購買的女生。此時原PO拿著200元等待做好的骰子牛，豈知，她要從店員手中接過做好的骰子牛時，店員向她說「一份300元」，讓她與旁邊等待的女生也傻眼。

骰子牛一份300元，她認為真的超乎一般人的認知的售價範圍，但找人合買卻又遭店員拒絕，讓她不滿。（圖／翻攝自爆料公社）

由於該攤位必無任何價目表，但300元的價位超乎她的預期，於是她詢問店員是否能只買200就好？遭店員拒絕後，她只好轉向隔壁同樣購買的女生詢問「是否願意一人一半，一起合購？」店員又再度拒絕表示「無法！我沒有多餘的盒子給你裝，一份就是300。」對於店員的說法她無法接受，她質疑若沒多餘的盒子，你怎麼做生意？她牽著老公轉頭就走，表示不願意購買。

她憤怒表示「之前新聞就有骰子牛售價不合理之傳聞，但沒想過這件事會發生在自身上」，雖說一開始沒問清楚售價，對此她坦承是自己的疏忽，並沒有刻意要為難店員，想要以「合購」方式，減少店員損失也遭拒。而她指出一份300元根本超出市場行情價，更讓她憤怒喊道「以為我是大陸人？」隨後她便呼籲廣大的網友，不論購買什麼，千萬要先問清楚價錢，才不會被當冤大頭敲盤子。

(中時新聞網)