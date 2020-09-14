買房子，小心被黑心賣方把停車位的價錢一起灌水到總價，台北市政府地政局14日表示，市府的實價登錄大數據，將首創幫你拆算停車位之後的每坪單價，讓買房消費者，不再虧大、當冤大頭。

地政局表示，內政部實價登錄正式上路後，揭露實價資訊，已成為消費者買房賣房等不動產交易時，最重要的參考資訊。不過要提醒買方的是，如果賣方在房屋附車位的買賣交易案例，沒有詳細申報「車位價格」或「車位面積」等欄位，那麼實價查詢網，將無法拆算正確之房屋單價。

為此，臺北地政雲創新提供「大數據扣車位算房價」功能，協助民眾試算扣除車位後的房屋單價，解決房屋車位混算單價計算失真問題。

地政局提醒，如果停車位價格未拆算，小心落入房屋單價陷阱。

買賣房屋參考實價登錄資訊時，有一個「眉角」，是消費者一定要知道的陷阱，那就是房屋附車位的案例，必須小心查詢到的每坪成交單價，是不是已經把車位價格拆分出來。

因為，如果車位有拆沒拆，價格會差很多。

例如，1戶總價2,000萬元的房子，包括1個車位、產權面積40坪，如果沒有申報完整車位面積、價格資訊時，實價查詢網上面的資訊，會直接以2,000萬元/40坪，計算交易單價為每坪50萬元。

但房市實際交易時，房屋、車位交易價格是分開算的。所以，正確的算法應該是先扣除車位面積與價格，再試算單價。以車位10坪、200萬元計算，前面這個案例的總價應先減掉200萬元，等於1,800萬元再除以扣除車位面積的坪數30坪，得出每坪單價60萬元，計算的結果比起未拆分前的單價50萬元高出2成。

為什麼會這樣呢？道理其實很簡單，因為車位價格以坪數計算時，單價往往比房價低（以前例計算，車位每坪只有20萬元），如果未拆算，直接將總價除以總坪數，單價將低於行情，看似好像便宜了，但卻失真。

地政局為解密實價登錄，簡單二招教你突破盲點。

如何分辨車位價格，有沒有拆分，沒拆分時價格該如何計算呢？地政局提供兩個撇步。

首先，要先懂得辨識「單價」有沒有「扣車位」：臺北地政雲實價資訊「單價是否含車位」欄若為「是」，或內政部實價查詢網單價欄若有「車」字，代表總價含車位；反之，單價是否含車位欄若為「否」，或單價欄沒有「車」字，則代表是不含車位或已經扣除車位的每坪房價，可直接參考。

第二，房價含車位沒拆分該如何計算：若遇到查詢到的案例沒有申報「車位面積」或「車位價格」，就得自行推估。常用的方法是參考同社區其他車位交易面積及價格進行推算，或者搜尋周邊區域平面車位、機械車位等不同型態的停車位資訊計算。但這麼專業的事該怎麼處理呢？使用者難道還要自己去蒐集資訊嗎？

地政局指出，為解決民眾實價登錄交易單價判斷困擾，臺北地政雲實價登錄查詢全國首創「大數據扣車位算房價」功能，針對房屋附車位之買賣交易，如申報人未申報「車位價格」或「車位面積」等欄位時，會先搜尋同社區的車位面積及價格；如果同社區沒有可以參考的資訊，會再擴大環域300公尺範圍內搜尋，藉由大數據資料庫的建立，提供與查詢標的同類型車位之價格及面積等參數，供民眾參考試算較貼近實際的房屋交易單價。

地政局局長張治祥表示，民眾發現實價登錄交易資訊顯示單價含車位時，就可以利用臺北地政雲「大數據扣車位算房價」功能進行拆算，掌握真實的成交單價，避免被未拆分的交易單價誤導。

(工商 )