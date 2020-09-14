為推銷中秋文旦柚，農委會農糧署推出2階段限量5萬張「柚香禮券」行銷活動，自5日起消費滿600即可登記贈一張250元柚香禮券，消費滿1000則登記2張，第一階段將送出3萬張，截至目前已有2萬236人登記，明（15）日起發送簡訊、電子信箱通知消費者領取票券。

農糧署指出，民眾至指定的67家農會超市單筆消費滿600元（含）以上文旦即可登記面額250元「柚香禮券」，單筆消費滿 1000元（含）以上文旦可登記250元「柚香禮券」2張，單筆消費發票號碼、每一身分證或居留證號限登記1次。

第一階段順利登記的民眾須特別留意，明日起將以簡訊、電子信箱等方式通知消費者領取票券，票券使用期限至今年11月15日，每張限一次抵用不找零。

至於第二階段的2萬張採登記抽獎送出，消費滿600即可登記，登記日期自15日到29日止，30日抽獎並發送簡訊通知，票券使用期限同樣為11月15日。

另外特別提醒，由於第一階段67家農會超市有登記額度限制，目前已有20家登記完畢，即使消費滿額也無法再登記禮券，民眾請把握時間前往尚未登記完畢店家消費，欲知詳情請至農糧署網站查詢。

(中時 )