經統計，近年逾半數行人事故發生於路口，故於9月1日啟動1個月的全國路口安全大執法。交通部又規劃9月14日至18日為交通安全周，向社會傳達交通安全理念，九大運輸業公會均響應，有部分客運業者已落實轉彎時「指差」確認，提升駕駛人對路口行人路權及安全重視、促使駕駛人養成良好行車習慣。

路口安全大執法執行至今已有2周時間，經交通部統計，9月1至13日路口大執法取締件數，平均每日為7458件，2019年3783件，增加97.14％；另外，9月1至13日路口車禍受傷人數平均每日為358人，今年1至7月714人，減少49.85％。

公路總局14日邀集各汽車運輸業代表，在交通部簽署落實「路口停讓行人宣言」，號召所有運輸業及職業駕駛人共同響應，也實地請來客運司機示範「慢、看、停」路口轉彎標準動作。

交通部長林佳龍說，可見交通大執法有成效，同時也在本月特別推出交通安全周，因為學校開學也是過去事故較多的時期，搭配執法跟宣導，希望能讓路口安全形成全面性的全民運動，透過一個月的大執法跟安全周，讓未來有效減少交通事故及傷亡人數。

林佳龍表示，透過交通安全週向駕駛人宣導路口「慢、看、停」標準動作，使「路口慢看停，行人優先行」得以真正落實。目前部分客運業者已落實轉彎時的指差確認，盼透過業者間的觀摩學習，將安全駕駛概念擴及更多汽車運輸業者。

公路總局長許鉦漳說，客貨運公會在拍攝影片過程中，一家貨運業者說，因為有注重路口停讓、特別去看，整體肇事率降低30％，路口慢看停，一個小小駕駛動作，可挽回很多悲劇發生，也讓肇事率降低；經統計，客貨運業的職業駕駛員，總共有10.1萬餘人，大部分同仁每天在全省大街小巷穿梭，會經過很多路口，如果都注意路口交通安全，所產生的效應絕對非常大。

現行法規已要求業者應每半年辦理一次行車安全教育訓練，及營業大型車輛皆須裝設行車視野輔助系統，大客車駕駛人也須三年定期回訓，由人、車、業等面向強化汽車運輸業營運安全管理，以保障用路人安全。

(中時 )