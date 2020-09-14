立法院國民黨團總召林為洲14日率21名黨籍立委拜會新北市長侯友宜，國民黨主席江啟臣強調「新北市要什麼就幫什麼」，侯友宜致詞時指出，他在新北市10年來，第一次看到這麼多立委來新北，擁抱人民、接地氣了解地方需要他很感動，侯建議，建設不分藍綠，黨團可拜會其他政黨執政縣市尤其南部縣市，用全方位思考建設台灣，是人民之福。

侯友宜說，新北市有403萬人口，面積是台北市8倍，是北台灣中心，更是台灣縮影，不僅有山有海，還有新住民、原住民各種族群。

侯友宜說，新北跟台北市、桃園都有著競爭與合作關係，但是新北市人均預算比北市少2萬，比桃園也是1萬，第一期前瞻預算也只分到197億元，僅占爭取的6％，正在進行各大建設的新北，需要各委員的幫助。

侯友宜說，這段時間軌道建設被刪減，城鄉建設與數位建設增加，新北市會持續與所有委員溝通，希望新北爭取的700多億元，能夠幫忙。

侯友宜話鋒一轉指出，除國民黨執政縣市，建議黨團也能下鄉到非執政縣市，主動積極表態，尤其南部地區，國民黨委員願意當溝通橋梁，用全方位思考建設台灣。

(中時 )