測試介面族群2020年8月營收普遍續旺，但近期股價跟隨大盤同步走疲，今（14）日在重獲市場資金下全面回神，雍智科技（6683）放量直攻漲停、興櫃掛牌的穎崴（6515）飆升逾8.5％，精測（6510）勁揚近5％站回700元關卡，旺矽（6223）亦震盪走揚逾3.5％。

雍智受惠晶圓探針卡、IC測試板、IC老化測試載板旺季需求持續暢旺，8月自結合併營收達1.18億元，月增達17.55％、年增達61.65％，改寫歷史新高。累計前8月合併營收7.6億元，年增達41.15％，續創同期新高。

投顧法人看好雍智受惠台系客戶5G系統單晶片（SoC）市占率提升、WiFi 6及真無線藍牙耳機（TWS）前景可期，以及新探針卡設計專案下半年對營收貢獻將提升，可望帶動雍智第三季營收、獲利將連2季創高，全年營運挑戰新高佳績。

精測受惠應用於5G智慧型手機的核心應用處理器（AP）、射頻（RF）及高效能運算（HPC）相關晶片測試需求暢旺，8月自結合併營收達4.05億元，月增5.09％、年增達10.25％，改寫歷史新高。累計前8月合併營收27.48億元，年增達38.36％，續創同期新高。

精測對第三季及下半年營運展望樂觀，並專注發展自製微機電（MEMS）探針卡，預計將自本季起對營收產生貢獻。投顧法人認為，精測8月營收表現符合預期，但由於華為出貨禁令將自明日起生效，9、10月營收表現將成為觀察重點。

穎崴8月自結合併營收2.79億元，雖月減達15.71％、仍年增4.4％，改寫同期新高、創歷史第4高。累計前8月合併營收20.72億元，年增7.02％，續創同期新高。法人預期穎崴第三季營收估可持穩高檔，下半年毛利率可望提升，全年成長動能仍可期。

旺矽表現則見轉弱，8月自結合併營收4.78億元，月減8.12％、年減4.74％，降至近半年低點。累計前8月合併營收39.14億元、年增11.97％，續創同期新高。法人認為，由於聯發科為旺矽主要客戶，下半年營運需觀察華為出貨禁令影響程度。

(時報資訊)