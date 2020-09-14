亞太電(3682)繼日前宣布與遠傳進行共頻共網合作，未來網路品質大幅提升，在5G應用布局也持續有動作，今(14)日最新宣布，GtTV將攜手全球最大華語音樂發行商杰思國際娛樂，10月17日於Gt TV及三創生活園區舉辦「潮流新聲、無限可能」Gt TV首場5G 4K多視角演唱會，進行線上及線下串聯，演唱會開放全民體驗，票價0元起。

亞太電表示，5G時代將帶來更廣泛的應用，而網路品質更是影響影音體驗的關鍵，亞太電信響應政府政策，透過共頻共網合作，提升網速，未來5G網速極速理論值最高可達1Gbps；此外，針對用戶使用介面進行優化，攜手更多內容和平台業者合作，豐富5G加值應用，提供消費者嶄新的5G服務和體驗。

亞太電表示，由杰思國際娛樂與亞太電信共同打造4K多視角直播演唱會，透過5G網路，多機採集現場訊號，並將採集到的內容快速進行回傳，零時差觀賞線上與線下演唱會，打破實體演唱會的時空限制，消費者也不再受限導播的單一視角，讓演唱會型式有了全新變革。 此外，亞太電也表示，因應5G世代，Gt TV全面改版，在介面、內容和終端三面向進行升級，介面色系改成黑色，提升質感，增加「首頁影音推薦」、「我的最愛」功能，消費者可即時掌握最新資訊，客製化收納自己喜愛的內容；內容方面，推出「5G Zone」專區，主打明星多視角直播演場會、4K高畫質兒童劇團等精彩內容。跨螢及大螢幕是串流影音的趨勢；在終端方面，除可透過手機、平板收看，同時新增BenQ、SAMPO、PHILIP、AOC等大廠的智慧電視，消費者不必外接電視盒，即可讓電視連上網，下載更多的應用程式APP，輕鬆觀看多元的串流影音服務。

(時報資訊)