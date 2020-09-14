高爾夫球具廠大田(8924)部分客戶新產品陸續在今年第3季出貨，法人預估，第3季營收季增率將超過25%，落在10億元附近，第4季在部分日系客戶出貨暫告一段落，營收表現將不如第3季。展望2020年全年度，因上半年受疫情影響營運下滑，下半年客戶訂單雖然回溫，法人預期，2020年度營運將較2019年微幅衰退，EPS將挑戰5.5元以上。2021年在客戶新產品陸續投產下，營運將恢復成長動能。

大田第3季受惠日系客戶拉貨動能增強，訂單能見度提升，7、8 月營收陸續改寫今年新高，第3季在接單旺盛且能見度升高下，營收可望優於第2季。大田自結7月單月稅後純益8200萬元，年增95.24%，每股純益0.99元，前7月每股純益3.08元。由於上半年受疫情影響營運下滑，下半年客戶訂單雖然回溫，但2020年全年度營運將較去年微幅衰退，法人預期，EPS將挑戰5.5元以上。

展望明年度營運，大田在部分客戶新開案的開發時間延長至2021年，加上奧運商機，將有助於客戶新產品在1Q21~2Q21陸續投產，有利大田2021年整體營運恢復成長動能。法人初估，大田2021年營收年增將逾1成，金額約落在39.5億元左右，EPS將挑戰6元以上。

大田客戶包括：PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重5成。

(時報資訊)