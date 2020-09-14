根據科技部落格9to5Google報導，該科技網站發現蘋果公司的Android版Apple Music應用程式裡的編碼顯示，蘋果可能即將推出音樂服務搭配Apple TV+、Apple Arcade與iCloud儲存等其他訂閱產品的套餐方案，即市場期待多年的「Apple One」。

此前彭博報導，蘋果準備將Apple TV+、Apple Music、Apple News+、Apple Arcade與iCloud等各項服務包裝成不同的套餐方案，並為這些服務套餐提供訂閱折扣。這些服務每月的訂閱費用介於4.99～9.99美元。

根據不同的訂閱服務組合，蘋果準備推出幾個不同的收費方案與折扣，其中包括一個全包套餐。亦有消息指出，其中一個方案可能推出一個全新的健身課程訂閱服務，恐將對有「健身界蘋果」之稱的Peloton，以及體育用品大廠Nike在該領域的主導優勢造成直接威脅。

此前媒體報導，蘋果員工稱這項服務為「Apple One」，但目前尚未獲得蘋果官方證實。

對蘋果的投資人而言，該公司今年秋季將發表的新產品中，最令人興奮的不是新一代iPhone手機或Apple Watch智慧錶，而是這個可能取名為「Apple One」的包套訂閱服務。

如果蘋果今年秋季推出這個多年來備受期待的「Apple One」套餐，華爾街投資人與分析師將予以非常正面的回應。市場看好蘋果這個套餐訂閱服務，將鞏固該公司正蓬勃發展的服務事業、推升訂閱用戶數，並成就蘋果從仰賴熱門產品的硬體製造商，轉型成為一家擁有數個高價值經常性收入產品線的科技與軟體公司。

(時報資訊)