繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）14日正式宣布以400億美元價格併購處理器矽智財廠安謀（Arm），NVIDIA將整合人工智慧（AI）及Arm多樣運算生態系統，為所有客戶帶來創新。NVIDIA亦表示擴增Arm位於英國劍橋的研發中心並建立世界級的AI研究及教育中心，以及針對AI超級電腦開創性研發進行合作。

NVIDIA強調會維持Arm開放授權商業模式，並能利用NVIDIA技術擴充Arm的矽智財授權產品組合，此一併購案亦可立即增加NVIDIA非美國會計準則（non-GAAP）的毛利率及每股淨利。此併購案預估將在18個月內完成，並獲得美國、中國、英國、歐盟等批准，預期會受到嚴格的監管審查。

NVIDIA總裁暨執行長黃仁勳表示，NVIDIA在併購Arm之後，不會設計中央處理器（CPU）也不會參與手機市場，但兩家研發及工程能力的合作將可加速Arm擴展伺服器CPU市場的生態系統。黃仁勳強調，NVIDIA與Arm將是完全互補，就好像NVIDIA併購Mellanox的情況一樣，而Arm將致力於其開放授權模式，對客戶保持中立性。

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