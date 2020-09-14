立法院14日一早舉行朝野黨團協商，各黨團同意定於18日（星期五）開議，舉行第10屆第2會期第1次會議（開議日）。當天將邀請行政院院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口專案報告並備質詢，預料將掀起食安與經貿的論辯。

根據朝野協商結論指出，本會期自9月18日（星期五）起，每週五及次週二視為一次院會，國是論壇及臨時提案依往例處理（週五上午9時至10時為國是論壇時間。週二下午5時至6時處理臨時提案，質詢期間，週二下午1時50分至2時30分處理臨時提案）；第1次會議不舉行國是論壇及不處理臨時提案。10月6日、13日兩天合併為一次會議。

另外，立院法朝野協商決議，將組成「立法院修憲委員會」，依政黨比例由民進黨黨團推派22人、國民黨黨團推派14人、民眾黨黨團推派2人、時代力量黨團推派1人組成。

至於18日開議當天，朝野均同意將邀請行政院院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口專案報告並備質詢，質詢人數由民進黨黨團推派11人、國民黨黨團推派7人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派1人進行，未參加黨團委員得優先發言，質詢順序依例授權議事處辦理。

報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由民進黨黨團推派4人、國民黨黨團推派2人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派1人進行，質詢順序依國民黨黨團、民進黨黨團、時代力量黨團、民眾黨黨團之順序輪流交叉方式進行，有關質詢期間之順序及人數，均依例授權議事處辦理。

(工商 )