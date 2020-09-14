由於一旁就是彰化縣流浪動物收容中心，警消也不敢大意，所幸火勢在11點13分就受到控制，不過現場仍在持續冒煙，消防人員在現場噴水降溫中。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

今天清晨六點左右駐地的清潔隊員發現，存放廢棄木材的暫置區，竄出陣陣濃煙，馬上駕駛挖土機在現場開挖，並安排水車在旁待命。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

開挖沒多久大量沼氣流出，引發大火，清潔隊員趕緊通報警消支援，一直到約11點半才將火勢控制。（消防局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市阿寶坑垃圾場又自燃，今天清晨六點左右駐地的清潔隊員發現，存放廢棄木材的暫置區，竄出陣陣濃煙，馬上駕駛挖土機在現場開挖，並安排水車在旁待命，開挖沒多久大量沼氣流出，引發大火，清潔隊員趕緊通報警消支援，一直到約11點半才將火勢控制。

彰化員林阿寶坑垃圾場1984年啟用至2002年封閉，往年都是每年1小火，4年1大火，這回硬是撐了7年，附近居民表示，掩埋場確實很久沒有失火，今年是第一次，但依然希望公所能將垃圾都清除，找一個更適合的位置堆置，別治標不治本。

員林清潔隊長黃吉盛表示，阿寶坑已經停收垃圾十餘年，目前僅做樹木復育工作，希望將垃圾場綠化，現在會送進阿寶坑處裡的僅有木材、樹葉，以及回收的大型家具，在阿寶坑做初步的拆解後，在運送到焚化爐燃燒。

黃吉盛說，往年大概3到4年會發生一次大火，這次則是撐了7年，因為游市長上任後，指示調派人員、機具，以及增加水車配置，只要同仁發現有悶燒現象，就能即時反應做處置，未來將持續尋覓更適合堆置的地方，要讓市民徹底揮別垃圾悶燒空汙的陰霾。

(中時 )