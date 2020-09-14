長興(1717)電子化學品乾膜光阻劑出貨顯著成長，加上合成樹脂需求穩健回升，7月自結稅前獲利3.36億元，月增47％，年成長5成。9月營運持穩樂觀看待，第三季獲利推升看俏。

三福化(4755)半導體客戶建置新廠，顯影劑回收工程進帳，顯影劑回收月處理量也增至600噸，處於滿載狀態；上半年EPS2.03元，第三季營運表現更上層樓。

上緯投控（3708）上半年EPS3.22元，7月EPS0.69元，超越首成績；法人看好第三季獲利成長。

上緯碳纖維拉擠碳板材除已出貨給MHI Vestas，碳纖預浸布出貨給大陸風機龍頭金風，明年碳纖產品有機會打進美國GE供應鏈。

三福化近年積極新興化學品(TMAHR)，營收占比從11％提高至18％；精密化學品營收比則約55％。新擴建計畫預計最快2022年投產，月產提高至1,200噸。

此外，三福化越南海防材料新廠年產3,200噸，預計下半年完工投產；氣體廠年產69,310噸，預計2021年完工投產。

(工商 )