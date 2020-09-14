加拿大前年12月應美國司法互助要求逮捕華為副董事長兼財務長孟晚舟，打響歐美抵制華為第一槍，但目前卻是五眼聯盟(Five Eyes)中唯一還沒有公開對華為禁令國家。實際上加拿大已跟進禁用華為5G，但是更換設備衍生的10億加幣(約226.3億台幣)成本，電訊商打算要求補償，政府卻無意買單。

據路透報導，加拿大主要電訊商Bell Canada、Telus都已放棄使用華為5G設備，改與瑞典商愛立信(Ericsson)、芬蘭商諾基亞(Nokia)合作。知情人士透露，電訊商均已表示若政府正式公布禁用華為，希望能因拆除現有設備獲得補償。

但政府內部人士表示，補償大型電訊商可能觸怒公眾並引發輿論抨擊，而且加拿大今年可能在疫情衝擊下締造第二次世界大戰後最高預算赤字紀錄，當務之急是將錢花在振興經濟上，而不是拿國民稅金補貼企業。

五眼聯盟中澳洲、紐西蘭前年就已禁用華為5G設備，美國去年也頒布禁令，英國在今年7月14日宣布禁止華為參與5G建設並要在2027年前完全排除華為。加拿大態度則一直是沒有解決方案就是最佳方案，不願明文規定禁用華為，有不具名內閣官員告訴媒體，「對我們而言最好的方法就是什麼都不做，這樣不會讓中國人不高興，也不會讓美國人不高興。」

(中時新聞網)