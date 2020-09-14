立法院長游錫堃今日上午召集朝野政黨進行協商，會後決議將成立修憲委員會，民眾黨團幹事長高虹安主張委員會章程明文入法，讓小黨能以黨團名義提修正動議案，時力立委陳椒華對此也表態支持。民進黨團總召柯建銘回應再研究看看。
日前廢考監兩院爭議引發社會關注，但考監存廢爭議需達憲法層級處理。立院為此研議組成修憲委員會。今日經過討論後，決定委員會依政黨比例，由民進黨黨團推派22人、國民黨黨團推派14人、民眾黨黨團推派2人、時代力量黨團推派1人組成。
高虹安表示，目前擬定的修憲委員會章程中，有關委員在委員會提修正動議的部分，民進黨團總召柯建銘說各黨自行連署。但民眾黨和時力是小黨，無法達到最低連署門檻的8人，所以希望比照用黨團名義提修正動議。
柯建銘表示於法不合。民眾黨立委張其祿說，依照《立院職權行使法》第75條，本來就可以做。且修憲委員會目前的組織章程中，也沒有寫不可以。時力立委陳椒華也表態支持民眾黨，希望章程可以寫清楚，讓小黨可以在委員會以黨團名義提修正動議。柯建銘聽罷後表示那就再研究一下。
(中時 )
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