吉董（中）抵達終點，江宏恩（左）和白董開心一起秀出獎牌。（台灣鐵人三項公司提供）

江宏恩在烈日下比賽單車賽段。（台灣鐵人三項公司提供）

江宏恩和董事長樂團的白董、吉董昨（13日）組隊「眾神護台灣」參加「2020 LEXUS IRONMAN 70.3 TAITUNG, TAIWAN 台東國際鐵人三項賽」，白董負責1900公尺游泳、江宏恩接棒騎90公里單車、吉董則壓軸路跑21公里，三人首度組隊參賽，成績不差，在32支隊伍中排名18。順利的賽事，卻在終點線前鬧個小插曲，江宏恩原本計劃在終點前幫忙拍照，並且和吉董一同跑進場，不料最後陪跑衝刺卻突然側腹抽筋，險些和吉董跌坐成一團，所幸最後無大礙。

這次組團源於吉董搞烏龍，他原定報名個人組，卻報成團體接力，情急下拉好友白董、江宏恩成軍。比賽前一天適逢白董50歲生日，眾人在台東幫他過壽，壽宴兼作慶功宴，江宏恩笑說：「雖然大家平時都有落實自主訓練，但賽前先慶功實在不多見。」白董解釋希望大家能藉著聚餐彼此加油打氣，也能藉此放鬆心情去比賽。三人在比賽當天難掩興奮之情，早上不到5點就已經在集合處台東森林公園活水湖，6點比賽槍聲一鳴，白董率先跳入湖中，他大讚爽快：「生平第一次到這麼大的開放型的水域游泳，一下水有被嚇到，之後慢慢就很順，享受游泳的舒服。」他表示游泳結果比平常速度更快更順。

江宏恩接棒騎單車，他賽前表示，因參加國際賽事，加上耳聞比賽安排不輕鬆，所以ㄧ開始的心情就相當亢奮，希望盡量提速爭取團隊成績。僅管賽前已積極訓練，但比賽中卻因炙熱天氣，導致他好幾次抽筋，途中只能不斷靠忽站忽坐變換動作來緩解，他自嘲：「我一開始騎得超亢奮、超帥，前60公里天氣涼爽像在拍電影《破風》，但後30公里爆熱，熱到虛脫無力，別再說帥到破風，痛風到快來了！」他在最後5公里痛苦指數破表，腦中不斷閃過「5公里是不是永遠不會到」，只能靠著意志力咬牙完賽。他賽後十分開心，直說三人做了一次很好的形象宣傳，「除了為我們的健康、興趣，也讓其他人看看演藝圈也是有陽光健康力量存在」。

吉董接最後一棒路跑，輪到他上場已接近中午11點，台東的太陽把眾人曬得頭昏眼花，還好吉董提前部署，賽前一個月，每週一次跑中午鍛鍊耐力，但真正開始跑的時候，仍讓他叫苦連天，「跑到一半時，就覺得下次不要再報比賽，實在太曬了」。他原計畫兩個半小時內跑完，但不敵陽光導致體感溫度接近40度，體力下滑，成績稍落後12分。他賽後感謝台灣的防疫團隊，讓賽事如期舉辦，他說：「沿途看到很多外國朋友參賽，他們一定也覺得不可思議。」他開玩笑透露因為準備比賽，肺活量變大更會唱，笑說最近練團，團員都說他的氣怎麼越來越長。

行前江宏恩和吉董約好，要迎接他一起跑回終點，但吉董臨到終點難掩激動，瞬間衝刺，江宏恩跟著跑動引起抽筋，吉董招認：「本來說好要一起攜手入場，沒想到一聽《眾神護台灣》，我就起乩，馬上百米衝刺，就忘了要牽手護台灣了。」最後三人以總成績7小時28分完賽，排位第18名。白董賽後立刻揪團下次報鐵人三項個人組，吉董回他個軟釘子，只說：「剛跑完，讓我思考一下！」江宏恩信心頗盛：「其實經過這次經驗，大家的戰力提升不少，直接報名個人賽，應該指日可待。」

(中時 )