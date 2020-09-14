全民健保1995年開辦，至今已滿25年，今日健保署舉辦週年紀念活動，邀請近百位民眾排出「健保Logo小綠人字樣」，行政院長蘇貞昌也受邀出席。蘇貞昌表示，全民健保滿意度9成，其他施政要以此為標竿，從中學習。今年8月起，健康存摺新增了就醫簡歷功能，助民眾掌握健保使用狀況。

今年是全民健保開辦25周年，健康存摺也從168萬人登錄暴增至超過500萬人登錄。今年8月起，健康存摺新增就醫簡歷的功能，民眾可查看自己每年度的就醫次數、每年使用的健保點數及所繳交的部分負擔，並且能依照自訂篩選條件查看就醫歷程，更了解自己的健保使用狀況。

蘇貞昌表示，健保使用人數已接近2400萬人，滿意度達9成。若政府的每個施政都可以得到這麼高的支持該有多好，必須從中學習，以此為標竿。健保看病好、資料好找、可以捉趴趴走、買口罩，善用大數據也可做成健康存摺，短時間內就突破500萬人使用。他笑言，當初健保署還要找人來加入健康存摺，若可以抽成現在就賺了。

陳時中表示，全民健保1995年3月1日開辦以來，雖然經歷許多挑戰，但都能以穩健的步伐走下去。今年雖有疫情，但危機就是轉機，不論是旅遊時或口罩購買，健保都發揮了很大的功用，政府在逆向中正面思考，發展過去做不到的事，在蘇院長的帶領下，政府會做事，大家一起努力。

健保署長李伯璋指出，從102年實施二代健保起，迄今全民納保率為99.84％，超過2,390萬人納保，健保特約醫療院所特約率近93％，108年全民健保的滿意度更高達89.7％。他表示，人民的健康得到最好的照顧，讓醫療人員得到最好的工作環境，就是我們努力的目標。

來自苗栗市的許小姐表示，自己是早產兒，從小父母親常常提到幸好在她出生那一年政府開辦全民健保，否則早產兒的醫療開支可能會拖垮家中的經濟，很感謝健保讓她平安長大，「台灣人有健保是很幸福的事」。

為歡慶健康存摺登錄破168萬人及500萬人，凡是在108年1月1日起至109年2月10日，以及截至109年9月8日的期間曾登錄過健康存摺的國民，即自動具有抽獎資格。登錄破500萬人最大獎為Switch 主機＆健身環1名，另有Apple Watch Nike、Apple AirPods、捷安特腳踏車、統一超商禮券500元及郵政禮券等，詳細中獎名單將於9月15日公布於健保署網站健康存摺專區 ，並以簡訊通知中獎者後續領獎事宜。

(中時 )