「小球」莊鵑瑛的全新單曲〈我愛故我在〉將於9月18日數位上架，並於9月26於台北Legacy舉辦同名專場演唱會。小球在這段時間中嘗試以Podcast等不同方式持續陪伴歌迷，她從「3C殺手」，對3C產品一竅不通，到獨立完成摸索、製作、剪輯、上傳，她笑言「人生總要有些開始，雖然可能一開始有點歪七扭八，但3C殺手的進步眼看就在前方不遠處。」

小球的節目名稱「球之不得」，與大家分享各式各樣的話題，像是有點實際卻又天馬行空的「有錢了到底想幹嘛！」也有樹洞信箱與小球掏心掏肺的內心話，更有好朋友們直接將她糗事如數家珍一個個攤在夜空中，正如同她在每一集開頭的引言，「有一好沒倆好；有快樂就有悲傷」與大家分享體驗人生大小事，也在生活中思考社會普世價值觀與人心自我滿足間的平衡，她克服重重困難完成了第一季共12集的Podcast，7月底推出。

小球最新單曲〈我愛故我在〉由小球與沈聖哲作詞，知名作曲人小安製作、譜曲、編曲，以單純乾淨的木吉他指彈開場，帶出小球真切的歌聲，樂團編制漸漸堆疊出層次感，如同太陽在清新空氣中漸漸升起的過程，電吉他的明亮音色與歌曲的行進感則給予聽者充滿希望的感受。歌曲的最後又回到木吉他伴奏，搭配小球唱著「我愛你、我愛你…」充滿餘韻地收尾，聽完一首歌就像看完一部景色優美的溫暖微電影。

(中時 )