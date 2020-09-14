在這個自媒體當道的時代，不少網紅除了外型亮眼外，獨特的才藝更是加分，而這位來自美國的網紅歌手席琳·法拉奇(Celine Farach)，便是靠著漂亮的臉蛋與迷人的嗓音在網路上吸引注意，加上她經常在個人社交平台上分享火辣的穿搭照，讓她粉絲數激增成為新一代人氣網紅。

曾發行過多首創作單曲的席琳，除了歌聲迷人外，精緻的五官使她3歲便被廠商相中接下多個廣告拍攝，成為小有名氣的兒童模特兒，但她也因此在學校遭到同學霸凌、排擠，甚至有人直接笑她只是個「搔首弄姿的花瓶」，讓當時只有14歲的席琳不堪輿論壓力退學並罹患憂鬱症。

在 Instagram 查看這則貼文 Celine Farach（@celinefarach）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 29 日 上午 5:38 張貼

後來靠著媽媽長期的陪伴及開導才讓她找回自信心，開始創作個人單曲並積極鍛鍊身材，也創立社交平台帳號在IG上曬出多張美艷辣照秀出前凸後翹的好身材，沒想到因此爆紅，在網路上狂吸112萬人追蹤，還有不少網友覺得她像極了好萊塢女星安海瑟薇(Anne Hathaway)、安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)、蓋兒加朵(Gal Gadot-Varsano)等人，根本就是美女綜合體。

在 Instagram 查看這則貼文 Celine Farach（@celinefarach）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 12 日 上午 8:39 張貼

近日，她再度於IG上曬出穿搭，只見她穿雖戴著口罩，但V到肚臍的亮片上衣搭配牛仔褲依然相當吸睛，其中一張照片還彎腰露出性感好身材及飽滿胸型令網友們大噴鼻血，吸引2.4萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Celine Farach（@celinefarach）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 10 日 上午 9:03 張貼

(中時新聞網)