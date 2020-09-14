台中市賴姓、盧姓兩家共6口，相偕到南投仁愛鄉武界水壩附近，位於濁水溪「一線天」景點附近河床露營，未料台電武界壩卻2度無預警放水，每秒200噸的洪水直衝營地，將營帳沖走，造成2家庭破碎4死的憾事。事發當時自行脫困游上岸的賴姓男子，上午在家屬的陪同下重回現場替愛妻及8歲兒子招魂。在法師誦經及賴男與家屬聲聲呼喚下，賴男第一次擲茭就獲得允杯，順利將妻兒的魂魄引領回家，現場令人鼻酸。

上午賴姓男子及親友，在帶領法師重回事故現場，由於現場位於溪床，一行人走到事發地點後，先由法師誦經，親友聲聲呼喚愛妻與兒子的名字，請他們一起回家。

由於現場溪床都是沙地不平整，在法師請示下，賴男走到一旁的平坦大石塊上擲茭，第一次就順利獲得愛妻和兒子的應允，讓賴男當場崩潰泣不成聲，忍住悲痛直喊「回家了」。

41歲賴姓男子家住台中市北屯區，平日與父母同住，擔任工廠模具師，與妻子都是朝九晚五的上班族、夫妻倆感情很好，賴放假會帶妻小出遊，這次3人出遊露營，妻兒卻遇上死劫，家中父母白髮人要送黑髮人，難以接受。

意外發生當時，賴男在大水沖刷中，摸黑自行游上岸造成手部脫臼，但事後知道愛妻與兒子遇難，神情哀痛面對處理妻兒後續事宜。

(中時新聞網)