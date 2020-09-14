H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)上半年營運績效佳，獲利年增逾6成，上周獲得土洋法人同步買超，其中，外資買超東鋼13536張，投信買超11147張，帶動上周股價大漲衝過30元，今日則量縮強勢整理，股價維持在平盤29.55元之上。

因上個月全台多雨，略影響出貨，東和鋼鐵8月營收31.96億元，比7月營收35.15億元下滑約9%，也比去年同期下滑11.54%；今年1~8月營收264.04億元，年減13.06%。

東和鋼鐵隨著今年台商回流建廠以及營建業回溫，H型鋼價格趨漲，加上生產效能提升，上半年營收減但獲利相對去年同期明顯增長。

東和鋼鐵今年以來獲利逆勢成長，在鋼廠中表現可圈可點；東鋼第二季毛利率年增5.2個百分點至13.89%，淨利年增92.5%至7.06億元，基本每股盈餘0.7元，優於去年同期之0.37元；上半年獲利年增率達66.95%，EPS為1.18元，優於去年同期的0.71元。

第二季鋼價尚穩，加上台商回流建廠以及營建業回溫，東和鋼鐵單季營收101.11億元，毛利率年增5.2個百分點、季增0.78個百分點至13.89%；淨利年增92.5%至7.06億元，基本每股盈餘0.7元，也優於第一季的基本每股盈餘0.48元。

東和鋼鐵上半年營收197.12億元，比去年同期的232億元減少約15%；因營運效能提升以及旗下越南廠營運回穩，整體毛利率13.51%，比去年同期的8.34%上升逾5個百分點；整體淨利歸屬於母公司業主11.88億元，比去年同期之7.11億元成長近67%；上半年EPS達1.18元，優於去年同期的0.71元。

(時報資訊)