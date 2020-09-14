全球商業不動產服務機構高力國際公布第三季旅館前景報告（Hotel Insights），認為隨著部分國家國境逐步解封，預期亞太區觀光旅館業營運將不至於再轉壞，未來可望呈現U型趨勢復甦，但長途跨國旅遊可能要到2023年才有機會完全復甦。

新冠肺炎疫情使全球各國封鎖國境，跨境商旅凍結使觀光旅館業遭逢重創。高力國際調查顯示，上半年亞太區飯店業整體住房率驟降至33.9％，單日平均房價僅60.32美元（約新台幣1765元），平均客房收益（RevPAR）年減達近7成。

投資動能上，高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠指出，新冠肺炎衝擊使得亞太區飯店交易總額自首季便出現大幅下滑，第二季更驟減至僅有10億美元，季減幅達56.8％、年減幅高達71.7％。

不過，過去幾個月來，全球已有國家陸續放寬旅遊禁令、甚至重新開放邊境，高力國際預期觀光旅館業營運不至於再轉壞。然而，由於對經濟及國境解封後的疫情復發、以及疫苗尚未問世的相關擔憂，仍將改變旅遊生態。

台灣上半年來台旅客人次僅約126.2萬，年減達78.9％，台北市觀光旅館住房率自1月62％一路下滑至6月20％，旅館平均客房收益自2815元跌至574元。但在疫情趨緩及消費振興方案帶動下，花蓮等風景區飯店住房率已回溫至70％，平均客房收益可達3343元。

高力國際董事總經理劉學龍表示，目前跨境旅遊仍以必要商務為主，各國觀光旅遊活動仍由國旅帶動。未來在全球國境逐步開放、經濟逐漸回穩後，離家近且重視衛生安全的短程旅途將率先復甦，過往大規模的團客行程減少，朝向人數少的精緻團體或自由行為主。

高力國際研究部董事梁儀盈指出，台灣以往每年出國人次達上千萬，但如今這些旅遊及消費動能只能留在國內。因應後疫情時代民眾生活習慣改變，旅館營運商除了應分散多元客層，經營方式上應善用台灣優美的山景及海景、融入自然及健康元素、重視戶外設施。

梁儀盈認為，飯店業者現在應致力提升經營精緻化，建議經營應提升AI人工智慧服務，配置無人化及自動化裝置、高標準的衛生清潔設備等，透過智慧硬體設施來跟旅客互動。如此在全球旅遊重新開放時，才能保有現有市場熱度，且更有實力迎接國際觀光客到來。

(時報資訊)