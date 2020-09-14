區塊鏈、數位金融，這些名詞近年不斷在我們的生活中出現，而映聚共創策略行銷總監賴炫臣近年則發現，「去中心化金融服務」（Decentralized Finance），即將用程式語言、智能合約，逐步滲透進我們的生活，影響未來對金融的想像。

賴炫臣表示，應用場景會於金融發展中的地區，是有較高的吸引力，比如說像是東南亞的越南、泰國、菲律賓、柬埔寨等等，因為他們金融基礎的建設可能還沒有做到那麼完善，就有極大可能讓DeFi進入他們的金融習慣中，也讓這些國家會有比較大的機會可以替代掉一些傳統金融的服務。

由於去中心化金融特有的「匿名性」成為金融治理中最大的風險之一，賴炫臣解釋，要進入DeFi這個平台開始借貸服務，就會需要有數字資產，例如MakerDAO，Compound這些火熱的借貸平台。在上面鎖定你的一部分數位資產，例如比特幣、以太幣，藉著帶給別人可以借取這些資金的機會，收取利息，其利息報酬率高，機制透明可視，都是用發布寫定的智能合約進行管理，概念像是今天我持有一顆比特幣，假設現在一顆比特幣的價格是1.1萬美元左右，那我抵押1顆比特幣，即可借貸到約8,000～9,000美元的資產。

在台灣交易所來說，還是以中心化交易所為主，去中心化金融的實踐仍是很小眾。賴炫臣指出，在台灣的話，像Bitopro的債權認購平台，利用與債務人之間的債權，透過平台公開讓用戶參與認購，把獲取的利息與用戶共享，作為用戶資產配置與財富管理的一項利器，也比資金放在銀行做定存的年化率要來得高。

相較於主流金融，賴炫臣說，一般民眾想要進入數字金融甚至去中心化金融時，最常遇到的問題就是「我不曉得我要怎麼去創建一個數字貨幣的錢包」，那些數字貨幣的資產、交易、甚至是借貸，都是未來的想像，現在利率都是銀行來決定，可能利率不到1％，「但在DeFi的話，則沒有像中心化銀行端的機構，所有的利率都是透過市場上來決定的」，也就是需求的人多，需要借貸的人多，利率就會變高，當需求反而沒有那麼高的話，那利率就會隨著市場需求減少而下降，但要台灣接受這樣的市場，可能還需要至少好幾年的時間。

台灣多數金融活動屬於特許，也就是必須要受限於金管會的金融法令，未來去中心化金融是否也會面對法令問題。賴炫臣坦言，未來勢必會面臨這挑戰，當這件事情逐漸變得熱門，金管會也會開始介入，例如可能要有更多的身份驗證、避免透過數字資產的進出來洗錢、或是預防詐騙等犯罪行為等等，其實這也是現在區塊鏈金融很常遇到的問題，簡而言之，當去中心化金融的操作，可以到像一般App流暢體驗以及便利性，那就是時代的巨輪，帶領世代翻到嶄新一頁的時刻。

(中時 )