受到新冠肺炎疫情陰霾的衝擊，「海嘯第一排」的觀光旅遊業，首當其衝，尤其飯店，將面臨一波洗牌。高力國際14日公布最新研究報告指出，未來亞太區飯店業將呈Ｕ型走勢，逐步復甦，但2023年前難看到光景。

高力國際今天最新發布的2020第三季旅館前景報告（Hotel Insights），過去幾個月，全球陸續有國家放寬旅遊禁令，甚至重新開放邊境，讓觀光旅館業不至於再壞下去。

高力國際董事總經理劉學龍指出，即便全球國境逐步解封，在疫情復發的擔憂下，跨境仍以必要的商務為主，各國目前的觀光旅遊活動仍是國旅在帶動。

以台灣為例，上半年來台旅客人次僅約126.2萬，較去年同期大幅下滑78.9%；台北市觀光旅館住房率更從今年1月的62%一路下滑至6月的20%，旅館平均每房收入（RevPAR）由2,815元跌至574元。

反觀花蓮等風景區，在疫情趨緩及消費振興方案帶動下，住房率已回溫至70%，旅館平均每房收入（RevPAR）可達3,343元。

高力國際認為，因對於經濟及國境解封後的疫情復發，以及疫苗未問世的擔憂，都將改變旅遊生態。

劉學龍表示，未來全球開放，在經濟逐漸回穩後，離家近、且重視衛生及安全的短程旅途，將率先復甦，而過往大規模的團客行程會減少，反而朝向人數少的精緻團體或自由行為主。

在投資動能上，高力國際資本市場服務部執行董事黃正忠指出，新冠肺炎衝擊使得亞太區飯店交易總額從第一季便出現大幅下滑，第二季更下降至僅有10億美元，季減幅達56.8%、年減幅更高達71.7%。

黃正忠認為，台灣都會區旅館因營運壓力未見緩解，尤其中小型規模、單一客源、或背後缺乏集團式支援的，營運相對嚴峻，因此他也建議投資人注意市中心此類產品，可整修品牌替換或再開發，為將來國際往來恢復正常時做準備。

(工商 )