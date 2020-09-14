安心亞睽違4年推出新專輯《愛得起》，原本預計今年1月發行，但因應COVID-19多了一些時間，在空檔期間「報復性上課」！在這段時間也驚覺自己一直以來的努力，有不一樣的想法：「努力不是一個藉口，努力是為自己；努力不是目的，是享受當下。」

現在的安心亞更懂得愛自己，也更了解自己在感情中需要什麼，首波主打歌〈來追我男友吧〉道出女性要堅強有自信的一面，MV裡的安心亞露出川字腹肌，是為了專輯訓練心肺功能的意外收穫。問到最想要合作的唱跳歌手，安心亞指名近期在IG分享台灣小美焙炒黑糖珍奶雪糕照—英國歌手及詞曲作家Dua Lipa，希望有機會一起推出舞曲，帶來音樂的新火花。

然回到〈來追我男友吧〉，現實中的安心亞對另一半也是這樣放心嗎？「當然會希望這樣的狀況不要發生，但如果真的發生了，我會用不一樣的角度去看。也許是長大了，經歷過不一樣的感情而心態也轉變了，感情是兩個人的事，出現第三個人就會變得棘手，但女性們要愛自己，懂得愛自己才有能力去愛別人。」強調女人不是男人的附屬品，堅定而強韌，女性主義至上，是她這次想要傳達的信息。

安心亞擔任潮旅雜誌9月號封面人物，染上草莓牛奶新髮色，在有歷史氣韻的圓山大飯店，結合時尚服飾散發出過人氣場。「潮旅Ciao」提供。

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(中時 )