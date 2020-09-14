高雄前市長韓國瑜離開高雄後，回到雲林沉潛休息，但他的一舉一動仍相當受到外界矚目，最近網路上更流傳他19日會現身雲林斗六的活動，對此，他本人也發文澄清，目前並沒有出席任何大型活動的計畫。而該活動也傳出國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介將會現身，對此，他本人也做出回應了。

謝龍介表示，關於近日許多朋友來電或是以訊息的方式聯繫龍介，詢問網路上一則「期待・瑜您們同行」的活動，感謝大家對龍介的開心與支持，在此澄清：龍介並未接獲活動單位或民間團體的邀請，也未被徴詢提供任何協助的需求，為避免造成相關單位之困擾，與各位好友的不便，特此提出澄清。

這篇貼文曝光後，引起不少網友討論，有人說「帶風向的人太多了，只信任本人親口說」、「感覺又有見不得人的人，躲在背後想要搞鬼了」、「期待你們的組合」、「這也是神邏輯，關龍介仙、韓草？啥屁事」。

另外，針對此消息，前高雄市新聞局長王淺秋也在臉書轉達韓國瑜聲明，提到17日韓國瑜沒有要參加雲林公開活動，近期也不會有大型公開活動。至於媒體報導他19日將現身陸軍專班年會「起手式」受關注，韓國瑜也強調只是老同學單純邀約相聚，外界不必多作聯想。

(中時新聞網)