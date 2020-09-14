佔台灣上市櫃公司產值近七成的台灣上市櫃公司協會理事會換人做，友嘉集團總裁朱志洋14日接任第三屆台灣上市櫃公司協會理事長，目標是兩年內會員數從200人增加至300人，每年依據不同主題，針對台灣上市上櫃1,700家企業，選拔傑出企業家獎，並舉辦女力論壇及社團負責人研討會。

朱志洋今日中午在行政院長蘇貞昌監交下，從剛卸任理事長台達電子副總裁蔡榮騰手中接下台灣上市櫃公司協會理事長印信。副理事長則由大聯大投資控股董事長黃偉祥、福邦證券董事長林火燈、佳世達科技董事長陳其宏三人出任，巨大集團董事長杜琇珍擔任常務監事；常務理事有緯創資通副董事長兼總經理黃柏漙、大成集團副總裁韓家寅、王道銀行董事長駱怡君三人。

第三屆台灣上市櫃協會訂出目標，兩年內會員數從200人增加至300人，每年依據不同主題，針對台灣上市上櫃1,700家企業，選拔傑出企業家獎。2020年選拔「因應疫情挑戰表現傑出企業家獎」，2021年選拔傑出二代CEO獎。舉辦女力論壇及社團負責人研討會。其中舉辦社團負責人研討會，希望共享資源及拓展人脈，提升視野為目標，透過社會負責人研討會，研習有關財經、文化及企管等議題，充實並提升具有影響力的社團菁英，使其成為立足台灣，面向全球的優秀社團領導人。

創會會長寶洲私募股權基金普通合夥人施明豪表示，近年來，女力意識逐漸崛起，在職場上，女性企業家參與程度愈來愈高，且在不同領域紛紛展露頭角，顯示女力的影響力不容忽視，透過女力論壇，可從多方面探討女性的領導特質及分享成功經驗，善用女性的特質，推動無限的可能。

朱志洋表示，他卸任工商建研會理事長25年後，擔任台灣上市櫃公司協會理事長，重新再度擔任公協會理事長職務，台灣上市櫃協會是值得大家一起投入，一起建構台灣企業發展的平台及與國際企業合作平台。

(工商 )