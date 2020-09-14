9年前擔任台北醫院醫師兼放射科主任的張俊寧，利用辦理「醫學斷層描儀」採購案機會，向廠商收賄342萬餘元。一審台北地院依貪汙罪判張6年半，二審高等法院考量他認罪、繳回犯罪所得，改判刑6年，三審最高法院今駁回上訴，張確定將入獄服刑。

判決指出，台北醫院2002年公告「醫學斷層掃描儀二組」採購標案，由張男承辦，業者得知後找上張男，表示如能得標將會「謝謝」張男，業者順利得標後，在北市忠孝東路及復興南路口附近，交付186萬元現金給張男。該業者後來又以相同手法行賄，陸續取得台北醫院多起標案，張總計收賄342萬9923元。

一審依職務行為收賄罪判張俊寧6年6月徒刑，褫奪公權4年，張上訴後，二審痛批他「嚴重損害醫界聲譽，但考量已認罪，並繳回犯罪所得342萬9923元，改判刑6年，褫奪公權3年。案經上訴，三審認為二審判決無違誤，今判決駁回，全案確定。

(中時 )