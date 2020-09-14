來自土耳其的藝人吳鳳在台灣落地生根，深愛台灣的他在此娶妻生子，成了道地的台灣女婿，多年來致力於推廣在地文化，也經常在社群分享生活點滴，昨天他在臉書po文，表示「台灣的各個角落有很多分享正面力量的人」，分享14年前第一次來台時發生的事情，感性直呼當時的境遇，讓他至今保持著笑容與正向力量。

吳鳳在po文中分享，最近一名粉絲看見他老婆，跟她說：「不用在乎別人説什麼，你本人很漂亮」，讓他想起來到台灣、跟台灣人互動的感動，表示台灣人其實在各方面散發著正能量，「也許你們沒有發現，但是在台灣的很多外國人很欣賞台灣人的態度」。

吳鳳回想14年前初次來台灣，當時中文說得不太好，但卻很常遇到誇獎他中文的台灣人，有時甚至只是講幾句話，對方就開始讚嘆他的語言能力，「也許你們覺得這是一個很小的事，但對來自遙遠土地的我代表很大的意義」，尤其跟去其他國家相比，「我今天去美國跟一位美國人講流利的英文，他們不太容易誇獎我，但是台灣完全相反」。

而這樣的「小事」，幾乎是每個台灣人都會做的，吳鳳覺得身邊很需要這種人，「負面的人帶來壓力，他們總是讓人覺得很悶。但是真心、開朗、享受人生的人讓身邊的人更快樂」，婚姻也是這樣的，有正面態度的伴侶，可以改變對方的一切，即使是早晨時鄰居的一句早安，也會讓一天有個美好的開始，「所以我盡量保持一個笑容在我的臉上，不只是為了自己，而是遇到我的人也會收到來自我的歡樂力量」。

(中時新聞網)