LED廠晶電(2448)、隆達(3698)將共組富采投控公司，力拚Mini LED商機。合併案已在上週獲公平會同意，富采投控並預計10月20日上市，今天晶電、隆達股價聯袂上揚。

晶電、隆達合資富采投控一案，還須經過中國反托拉斯主管機關審查，惟經台灣公平交易委員會、證券交易所均已核准在案，富采投控將於下月20日掛牌上市，股票代碼3714，將掛光電類股。

富采投控公司可望依規劃在10月20日掛牌上市，預計掛盤參考價約81～93元，晶電、隆達則將下市。

晶元光電、隆達電子在6月宣布共組富采投控公司，晶電、隆達兩家公司，看好迷你發光二極體(Mini LED)發展，晶電將主攻中上游、隆達鎖定下游，晶電的晶粒供應給隆達，隆達發展Mini LED，也同時擴大晶電的市場。

晶電8月營收受惠於傳統旺季效應，營收13.04億元創下去年12月以來新高，前8月營收89.51億元，年減15.62%。

隆達8月營收9.16億元，比7月高檔9.83億元下滑，但仍年增12.36%，前8月營收57.1億元，年減7.16%。

(時報資訊)