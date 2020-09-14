Tizzy Bac去年12月在天母體育館舉辦「鐵之貝克 XX」20週年演唱會，吸引爆滿歌迷擠爆場館，然而出道20年來好歌太多，演唱會歌單難免有遺珠，許多歌迷敲碗表示想要聽到那些沒有唱到的歌，一向重視歌迷意見的Tizzy Bac決定舉辦《TB20-20 「遺珠的報復」》演唱會，9/13在永豐 Legacy Taipei開唱，主唱惠婷和鼓手前源及樂手們合力共飆19首歌，好友宇宙人、四分衛、老王樂隊、皇后皮箱、動靜樂團、傷心欲絕樂團都到現場觀賞。

Tizzy Bac在開場3首曲目〈季後賽〉、〈The Falling Summer〉、〈田納西恰恰〉後，惠婷開心說道：「好久不見，你們好嗎？一不小心我們在台灣的表演就已經是9個月以前了，感覺怎麼上次天母演唱會結束就差不多要年底了，現在出來再唱又要年底了，我覺得現在流行的『報復性消費』是有道理的，因為我們的東西被偷走了！剛才燈一亮，看到大家都戴口罩，有點心疼啊！」

台下歌迷回以熱情呼喊，她又打趣說：「今天延續著TB20的活動，叫做《遺珠的報復》，所以你今天聽不到這個（意指上回演唱會唱過的歌曲）、也聽不到那個，但我們已經把大門關起來了！」現場1100位歌迷本就是衝著「遺珠」歌曲而來，當然沒有要逃走的意思，聽惠婷這麼一說，台下笑成一片。

唱到〈我的心像海水〉時，惠婷說：「這是我早期寫給上帝的，有些私密，雖然大家信仰不一定跟我一樣。這個時代大家很容易不相信任何東西，以為自己就此不會受到傷害，但人生會遇到各種狀態，也許你相信了某件事物，它可以在某個當下拯救你。所以後來我的人生遇到比較大的衝突時，自己相信的東西、寫的歌救了自己。要相信自己，相信音樂。我們就會有力量面對各種事情。」

遇到疫情影響TB20的計畫，惠婷也有感而發地說：「換角度思考，原來看表演不是這麼理所當然的事，我更加珍惜，比如現在站在台上的這個時刻。」同時，Tizzy Bac也預告了接下來會展開TB20的一連串後續活動，請大家「把12/12留給我們」，讓台下歌迷期待不已，最後，Tizzy Bac帶來安可曲〈淺色的那條〉、〈維克多的玫瑰〉劃下完美的句點，並在歌迷離場之前拍攝大合照，演唱會就在溫馨氣氛中結束。

Tizzy Bac9/13在永豐 Legacy Taipei開唱。相信音樂提供

Tizzy Bac和許久未見的歌迷大合照。相信音樂提供

(中時 )