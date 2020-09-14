今年球季出現兩次無安打比賽，最先是白襪隊吉歐利托(Lucas Giolito)在8月對海盜隊投出，第2次是小熊米爾斯(Alec Mills)14日完封釀酒人。今年賽季較短所以更加罕見，但大聯盟官網統計，30隊至今竟然還有1支球隊沒締造過無安打比賽：聖地牙哥教士隊。

教士隊於1969年4月加入大聯盟例行賽，雖然比不得百年名門，至少也有50年歷史，反觀最年輕的兩支球隊光芒、響尾蛇都已達成。光芒成軍於1998年，他們2010年由賈薩(Matt Garza)對老虎投出首次無安打比賽。同齡的響尾蛇也在2010年藉著艾德溫傑克森(Edwin Jackson)達成，對手正好是光芒。

球迷戲稱教士受到魔咒影響，因為克比(Clay Kirby)在1970年就曾對大都會投出8局無安打，但是總教練戈梅茲(Preston Gomez)第9局換下克比而破功。然而這場比賽較特別，克比雖然8局無安打，退場時球隊卻是0比1落後，因為他四壞保送掉分，最後仍是敗戰投手。

值得一提的是老虎隊(2011)和太空人(2019)最近一次都是由韋藍德(Justin Verlander)投出，相隔8年，韋藍德還在老虎投出兩場無安打。意外的是豪門洋基隊前一次要追溯到1999年的孔恩(David Cone)，也就是說他們20年沒有無安打比賽了。

(中時新聞網)