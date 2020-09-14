創業家(8477)100%持股之子公司新時代電商旗下的運動戶外休閒電商「運動市集」提前佈局第4季電商旺季，攜手全家(5903)，推出居家運動、營養食品、戶外露營、有氧跑步、健身重訓等逾9000項指定商品的便利商店取貨付款服務，與全台超過3600家的「全家」店舖進行合作，期望為運動市集營運再添成長新動能。

運動市集以各類運動與戶外休閒商品為發展核心，並善用B2B2C商業模式的優勢，廣徵台灣優質運動休閒供應商合作，更囊括如Myprotein、SKECHERS、Reebok等百大人氣品牌商品，持續強化販售品項的深度與廣度，以運動等級和商品類別齊全、下單無門檻全站免運費等多元平台特色，自今年初強勢攻進運動休閒產業市場藍海。

今年疫情帶動宅經濟發酵，加速推動消費者購物習慣移轉至線上通路，根據運動戶外休閒電商「運動市集」統計平台數據指出，室內運動健身、即食商品等品類在上半年買氣狂飆，挹注今年前6月每月交易額皆呈現月增雙位數的高成長幅度。

創業家表示，運動市集結合銷售大數據與平台科技力，持續創造商品排序最佳化，並針對不同等級的運動人士開發相關產品線，包括健身重訓、戶外露營、登山健行、綜合球類商品、運動護具、瑜珈用品等近20項類別，期望全方位滿足運動與戶外休閒用品在電商市場上的需求，平台上線半年多來，已陸續繳出許多亮眼佳績，不僅達到供應商進駐數在過去半年內大幅成長114%，截至8月平台商品數更較3月飆升超過333%，目前全站商品數則共計超過2萬品。

受惠於上半年疫情促進消費行為的轉移，帶動電商躍升逆勢成長的重點產業，加上居家運動健身等宅經濟崛起，更促進行動購物商機發酵，運動市集亦看準時下消費趨勢，同步策略性推出「推薦好友每筆賺$100」等App社群擴散活動，至8月結束亦成功挹注App下載數在半年內成長297%。

為迎接電商下半年旺季，「運動市集」超前部署服務面的全方位優化，看準便利商店貨到付款名列消費者喜好的支付方式前三名，今天宣布攜手策略夥伴「全家便利商店」，推出居家運動、營養食品、戶外露營、有氧跑步、健身重訓等逾9000項指定商品的便利商店取貨付款服務，與全台超過3600家的「全家」店舖進行合作，力拚運動市集第4季整體營運表現再創亮眼成績。

(時報資訊)