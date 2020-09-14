國民黨擬派團參加海峽論壇，卻因為央視的「求和說」導致此行陷入爭議，國民黨下午將決定還會不會成行。國民黨立委吳斯懷今天呼籲執政黨不要小鼻子小眼睛，怕去了海峽論壇就被對岸統戰，吳斯懷說，「我從不怕他們統戰，通常都是我去統戰他們。」

吳斯懷表示，央視主播的說法不當，應該要道歉，這種說法破壞兩岸和諧，好不容易前立法院長王金平願意在這樣兩岸對峙的情況率團去參加海峽論壇，多一個和平窗口有什麼不好，但央視這種說法等於是「丟槍給蔡政府」。

吳斯懷也向民進黨喊話，呼籲不要把海峽論壇當作「洪水猛獸」，老共會統戰我們，我們何嘗不能把民主自由經濟發展、言論自由的概念透過海峽論壇再次告訴大陸民間團體，告訴他們台灣多麽自由民主。

吳斯懷說，民進黨泱泱大黨，不要小鼻子小眼睛怕人家統戰，我對我們的民主自由非常有信心，「我從不怕被他們統戰，通常都是我去統戰他們」，告訴他們中華民國好在哪，他們沒有自由民主言論但是中華民國有。

(中時 )