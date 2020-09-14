外埔綠能園區廚餘發電進料場所未密封，導致瀰漫臭味。（陳淑娥攝）

吳敏濟要求修改契約內容，才能共創市府、業者及民眾三贏。（陳淑娥攝）

台中市外埔綠能園區去年7月完工營運，卻因故至今無法進行稻桿及木料氣化發電，且廚餘發電進料場所未密封致瀰漫臭味。市議員吳敏濟今天邀業者及環保局會勘，要求修改契約內容，才能共創市府、業者及民眾三贏。

台中市府與外埔綠能園區業者禾山林綠能合約，至今年8月28日契約已滿3年，市議員吳敏濟指出，部份議員要求廢止契約，市議會啟動專案調查報告，但他認為可以修改契約內容。

吳敏濟表示，外埔綠能園區廚餘發電進料場所未密封，導致瀰漫臭味，要求業者改善。另發電所需廚餘收運及發電後產生的沼渣、沼液，還有稻稈底灰、飛灰、焦油等去化、行銷、推廣及販售事宜，目前合約均由環保局負責，造成政府負擔，他認為不合理應重新協調議約。

吳敏濟提到，稻桿及木料氣化發電至今仍未啟動已構成違約，已收購的稻桿囤積廠內無法去化，去年2期稻作即未再收購，農友焚燒稻草又遭環保局開單，引發農友抱怨，建議稻作處理應由業者負責。

禾山林綠能副總經理許添順表示，受疫情影響，稻桿部分因國外技術人員無法來台才停擺，目前正跟市府協商；沼渣、沼液問題，當初議約有其背景，目前持開放態度與市府討論，希望可繼續營運。至於臭味問題已著手改善，並進行方案評估，短期內會做解決，並回饋地方。

環保局簡任技正何國裕則指出，臭味問題已與廠商協6次，業者也不斷做改善，會持續督促。稻桿氣化問題要則由廠商克服，該局也會督促業者盡快完成這套系統；至於稻桿未能氣化前，環保局一直與農業局合作免費提供益菌肥，協助農友處理稻桿，在業者未能啟動氣化前都會持續進行。

吳敏濟提醒，目前沼渣送到霧峰有機堆肥廠，沼液送到南屯水肥廠，每日約50噸，隨著發電量的上升量會愈來愈高，環保局計畫就近田間澆灌，必須注意二度汙染的疑慮。

(中時 )