大貨車轉彎沒禮讓 機車騎士遭捲入壓車底身亡 14:012020/09/14 中時 李宜杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南仁德區14日上午發生一起死亡車禍。（讀者提供／李宜杰台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南仁德區14日上午發生一起死亡車禍。（讀者提供／李宜杰台南傳真） 台南仁德區14日上午發生一起死亡車禍。（讀者提供／李宜杰台南傳真） 台南市仁德區今日（14）上午10時許發生1起死亡車禍，1輛大貨車沿著太子路，準備左轉土庫路時，撞上29歲陳姓騎士，陳姓騎士送醫後，早上11時宣告不治。 台南市政府警察局歸仁分局指出，大貨車司機為33歲的陳姓駕駛，沿仁德區大子路由東向西，行至土庫路左轉時，撞上29歲陳姓騎士。警方研判，大貨車沒有禮讓直行機車，而機車騎士也未減速，導致悲劇發生，貨車司機酒測值為0，詳細肇事責任歸屬正由警方釐清。 (中時 ) #騎士 #陳姓 #大貨車 #機車 #仁德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 銀行推聯名卡 搶機車貸款商機 04:102020/09/14 生活新聞 大貨車轉彎沒禮讓 機車騎士遭捲入壓車底身亡 14:012020/09/14 社會 戀上鮮肉1／冒雨衝進男友家 直擊卓文萱騎乘環抱溼身曬愛 07:092020/09/14 娛樂 殉職鐵路警察李承翰母親 捐關廟麵送給低收入户 12:062020/09/14 社會 婦居檢13天猝死 採檢為陰性 04:102020/09/14 地方新聞 巨騰智聯大數據整合服務 全方位 04:102020/09/14 產業特刊 日據時期 鄭成功成台廟護身符 04:102020/09/14 生活新聞 台南工具機經銷商 打響自有品牌 04:102020/09/14 產業特刊 5噸小貨車開放 業者按讚 04:102020/09/14 產業．科技 綠燈起步貿然左轉撞一團 無照少年罪加一等 14:052020/09/14 社會 社會熱門新聞 情侶火車上激情「男伸女褲內抓松鼠」 校方回應：會通知爸媽 - 社會 武界壩突放水露營家庭4死 台電不排除肇禍者是「牠」 - 社會 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 武界壩4死台電技術員10萬元交保 網嘆：可憐基層 - 社會 武界壩露營丈夫女兒雙亡 倖存婦最新悲痛發文：是我家跟朋友 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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