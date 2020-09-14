台南仁德區14日上午發生一起死亡車禍。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南仁德區14日上午發生一起死亡車禍。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市仁德區今日（14）上午10時許發生1起死亡車禍，1輛大貨車沿著太子路，準備左轉土庫路時，撞上29歲陳姓騎士，陳姓騎士送醫後，早上11時宣告不治。

台南市政府警察局歸仁分局指出，大貨車司機為33歲的陳姓駕駛，沿仁德區大子路由東向西，行至土庫路左轉時，撞上29歲陳姓騎士。警方研判，大貨車沒有禮讓直行機車，而機車騎士也未減速，導致悲劇發生，貨車司機酒測值為0，詳細肇事責任歸屬正由警方釐清。

(中時 )