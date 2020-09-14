女星狄鶯13日晚間為業配商品開直播，未料幾杯黃湯下肚後，聊到兒子孫安佐的案情聲淚俱下，還激動地爆出「休想要搶走我老公」，更直接點名「尤其那個姓林的」，引起外界好奇該緋聞女性的身分，有網友猜測可能是2015年和孫鵬傳出緋聞的女球友。

回顧2015年，孫鵬被《壹週刊》拍到林姓女球友一起走進女方居住的大樓，不過狄鶯選擇站在老公這邊，在臉書PO文「不管外界怎麼說，我相信我老公，就是相信，沒有人可以破壞我的家庭！」但她的臉書好友卻在底下留言：「其實他們朋友之間都知道，也有一段時間了...」似乎只有狄鶯被蒙在鼓裡，但她仍選擇深信老公到底。

過了2年，「偶像劇男神」王傳一證實已婚，老婆的身份被曝光，外界才發現原來是和孫鵬傳過緋聞的林姓女球友，她的本名是林筱薇，今年38歲，出身富裕家庭，媽媽還是廣告明星，她也遺傳到美貌，長得亭亭玉立、氣質獨特，完全符合王傳一心中的外貌條件。

根據《ETtoday星光雲》報導，王傳一本來是不婚主義，打高爾夫球結緣林筱薇，兩人越走越近、感情急速升溫，且女方個性非常獨立、貼心，連產檢都能自己去，讓王傳一完全不用操心，種種的優點成功收服男神。

(中時新聞網)