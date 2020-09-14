公設民營南屯托嬰中心，最多可收托36名0至2歲嬰幼兒；社會局長彭懷真與小朋友親切互動。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市南屯區家長有福了！「公設民營南屯托嬰中心」14日歡慶開幕，這不僅是南屯區首座公托，也是首座社會住宅托嬰中心，提供家長平價又優質的托育服務。社會局長彭懷真說，未來將於社會住宅佈建13處公托，藉此提升整體托育品質，打造安全的托育環境。

南屯公托所位在精科社宅，為中市第三座社宅，除設置公托外，也有長輩日托中心、社會服務站及共享農場供住戶認養，讓年輕人安心工作無後顧之憂外，也兼顧生活品質。開場活動由英格蘭幼兒園小朋友帶來舞蹈表演，社會局長彭懷真和市議員劉士州，朱暖英，何文海揭幕啟用公托。

社會局長彭懷真說，南屯為台中市最早開發地區地理資源豐富，因近年隨著都市發展，規劃於南屯的重劃區快速開發，吸引大量外來人口移入，許多大型公共設施與機關逐步在此設立，如鄰近的精密機械科技創新園區。

彭懷真指出，為照顧市民的居住空間需求，及協助年輕家庭進入就業市場，市府興建社會住宅並注入社福資源，公托的設置即可減輕家長育兒經濟負擔，未來將於社會住宅佈建13處公托，藉此提升整體托育品質，打造安全的托育環境。

社會局表示，公托倍增計畫為市長盧秀燕的首要政策，運用公有餘裕或低度利用空間，拓展「公設民營托嬰中心」與「社區公共托育家園」之佈點，提供安全舒適的托育環境，期盼能留住年輕人，安心生養小孩。

「公設民營南屯托嬰中心」是台中市第14座公托，盧市長上任後已增加9座公托，南屯公托是首座設置在社會住宅內的公托，讓居住於社宅的居民及鄰近精密機械科技創新園區工作的民眾，能就近托顧幼兒，健全當地托育環境，使更多年輕家長受惠。

彭懷真強調，公設民營南屯托嬰中心，最多可收托36名0至2歲嬰幼兒，每月收費7000元，收托時間為週一至週五上午8點到下午6點，協助家長申請托育費用補助。凡設籍臺中市0到2歲的嬰幼兒，且父母或監護人一方設籍於本市，皆符合收托資格，9月15日正式收托。

(中時 )