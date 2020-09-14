南投武界壩突放水釀4死，起初外界猜疑可能是蛇鼠誤觸而釀禍，但經過台電查證後，已將蛇鼠排除在外，而台電也不排除因傳輸訊號電纜絕緣不良，導致閘門突然開放的不正常現象，詳細事發狀況仍在調查中。不過事實上，過去真的有發生過「鼠」釀禍，造成民眾傷亡的恐怖事件。

事情追溯至26年前（1994）的台北市，天才茫茫亮，位於北市新生南路一段路上的一家「可磨坊」麵包店驚傳爆炸，爆炸當時巨大聲響，震醒了還正在入睡的民眾，而爆炸竄出的火苗迅速燃燒，台北市新生南路從仁愛路到信義路之間，像是遭到炸彈攻擊，方圓一百公尺內一片狼藉、現場滿目瘡痍。

由於爆炸力相當驚人，使得厚重的鐵捲門當場震飛至40公尺的對面車道上，砸重一台路過的車輛，而鐵捲門其中一根鋼柱就這樣穿入對向車內，駕駛遭削去半邊臉頰，當場死亡。坐在副駕駛座的妻子不顧自己滿臉遭碎玻璃紮傷，趕緊帶著後座的3名孩子逃離現場，而現場還有另一輛停在轎車右側的小黃運將則是臉與手被碎玻璃刺傷，不幸中的大幸。

當年正好是台北市第一次市長民選選情激烈，距投票日所剩不到一個月，地點又離當時參選台北市長的陳水扁競選總部僅1、2百公尺。恰巧爆炸的麵包店正上方又是《台灣新聞報》台北辦事處，斜對面不遠就是台北市大安警分局，零零總總的原因加總起來，位置敏感，究竟是選舉恩怨還是恐怖攻擊，引起政壇的議論紛紛，當時的行政院長連戰也指派新聞局長胡志強到場了解，檢警調也封鎖現場組成專案鑑識小組，做地毯式搜索。

警消人員經採證鑑識過後，在現場發現一截瓦斯管有老鼠咬的齒痕破洞，這才讓整起事件真相水落石出。驚方研判，在案發清晨4點多，麵包店老闆欲進入麵包店時，並無察覺有瓦斯味，於是點火烤麵包，一瞬間造成鍋爐爆炸，老闆也當場慘死。

而針對武界壩事件，台電強調，不排除是因為傳輸訊號電纜絕緣不良，導致訊號誤發閘門突然開放的不正常現象 目前正在調查中。

(中時新聞網)