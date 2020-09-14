路透報導，輝達（Nvidia）宣布以400億美元自軟銀手中收購安謀，分析師預料此交易可能面臨輝達晶片業對手的強烈反彈，而在交易公布後數小時內，韓國與中國已浮現不滿的聲浪。

研調機構CCS Insight研究部門副總裁布拉伯（Geoff Blaber）表示，此交易將「面臨安謀客戶的強烈反彈」。

布拉伯指出，「輝達的併購案將不利於安謀和其生態系統。獨立是安謀能持續成功的關鍵，一旦這偏離這原則，會開始損害安謀的價值。」

(工商 )