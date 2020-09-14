輝達併安謀案 分析師：將引起同業不滿 14:342020/09/14 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，輝達（Nvidia）宣布以400億美元自軟銀手中收購安謀，分析師預料此交易可能面臨輝達晶片業對手的強烈反彈，而在交易公布後數小時內，韓國與中國已浮現不滿的聲浪。 研調機構CCS Insight研究部門副總裁布拉伯（Geoff Blaber）表示，此交易將「面臨安謀客戶的強烈反彈」。 布拉伯指出，「輝達的併購案將不利於安謀和其生態系統。獨立是安謀能持續成功的關鍵，一旦這偏離這原則，會開始損害安謀的價值。」 (工商 ) #安謀 #輝達 #布拉 #交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》軟銀出售安謀 輝達新設AI中心 10:002020/09/14 財經 回收六產品 杏輝：不影響營運 04:102020/09/14 證券．權證 美專家：大陸驅動全球股權投資 12:012020/09/14 財經 《國際金融》輝達報喜 道指期漲逾200點 09:262020/09/14 財經 《國際產業》供過於求陰霾籠罩 原油市場短空長多 08:522020/09/14 財經 看屋筆記：三重達麗大景滙(個案＋價格分析) 11:172020/09/14 建案開箱-新北 科技股降溫 醞釀多頭續航 04:102020/09/14 投資理財 聘金上看400億美元 輝達併安謀 最快本周敲定 04:102020/09/14 財經要聞 專家傳真－從街口託付寶事件 看我國監理沙盒條例發展成效 04:102020/09/14 專題周報 看屋筆記：三重大亮時代5（個案＋實價登錄分析） 10:452020/09/14 建案開箱-新北 財經熱門新聞 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 換掉華為5G花226億 加拿大傾向廠商自認賠不補償 - 財經 上看千萬支 VoLTE手機換機潮來了 - 財經要聞 - 工商時報 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 中華電組改 行動數據固網三合一 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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