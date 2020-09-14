節目《五燈獎》不只是台灣最長壽選秀節目，捧紅許多演藝圈新秀，末代主持人廖偉凡也以此成名，字正腔圓的口音的他，斯文俊俏形象深植人心，不過62歲的廖偉凡其實在多年前發現口腔內長東西，廖偉凡當時還動了切割手術，未料卻手術失敗，導致臉變形歪掉，廖偉凡雖然撿回一命，但卻也讓講話留下後遺症。

廖偉凡結束節目《五燈獎》的主持棒後，他一度消失在螢光幕前，其實廖偉凡經歷失婚、健康亮紅燈，根據《三立新聞網》報導，廖偉凡透露，他幾年前口腔內「長東西」，還動了切割手術。

廖偉凡原以為是小手術，未料他醒來後，卻發現自己的臉包成像木乃伊，整張臉也變形歪一邊，廖偉凡表示，他事後才知道是醫生失誤，不小心把他的血管或神經切斷，如果他晚幾分鐘才被發現，血管就會爆開

廖偉凡原本氣炸了，但他現在對醫生沒有不滿、也不追究，廖偉凡還從開刀失敗得到人生體悟，廖偉凡認為，誰不會犯錯、醫生也不是故意的，而劫後餘生的廖偉凡對人生觀態度豁達，也學會凡事不要太計較。

(中時新聞網)