蘇男到賣場購買菜刀，返家傷人，事後主動報警。（新莊警分局提供／許家寧新北傳真）

蘇男稱平時會接濟鄰居陳男，但拒絕作保後就遭到陳男騷擾。（新莊警分局提供／許家寧新北傳真）

反目成仇！新北市2名相鄰租屋男子，昨天中午因踹門糾紛，其中44歲蘇男竟怒氣沖沖跑到賣場購買菜刀，返家朝鄰居追砍，犯案後他立刻實施急救並打電話報案，抱怨對方常向他借錢，拒絕作保就遭踹門、幹譙，才會憤怒犯案，訊後被依殺人未遂罪送辦。

據悉，44歲的蘇男與43歲的陳男是租屋認識的鄰居，蘇男今年4月才剛搬進這處租屋處，但陳男屢屢向他借款應急，有時300元、500元不等，他見陳男可憐並不催討還款，未料，陳男食髓知味，日前還要求他擔任租車保證人，被他悍然拒絕。

陳男疑似心生不滿，昨天半夜2時及3時許，陳男到他房門口踹門騷擾，他隱忍不發，直到昨天上午9時許，陳男再度以他講電話聲音太大為由，踹他房門並辱罵三字經，蘇男怒不可抑，掛斷電話衝到賣場買了把菜刀，怒氣沖沖返家。

警方調閱監視器畫面也拍下，男子穿著黑色吊嘎阿，跑進賣場，東逛西逛，跑進五金區，最後花了300多元買了一把菜刀，返回租屋處後敲陳男房門，待陳男開門後，二話不說持菜刀就朝陳男砍去，陳男頓時大叫救命，負傷倒地不起。

持刀的蘇男看見闖下大禍，深感後悔，立刻撥打電話報警，並叫救護車到場，他也協助對陳男施救，並拿水給陳男飲用，立刻逮捕蘇男，蘇男懊悔說，平常對他也不錯，沒錢吃飯都會接濟他，沒想到卻因為踹門又罵人，讓他氣憤不已，才會鑄下大錯。

附近鄰居表示，二人平常偶有嫌隙，但未曾發生過打架糾紛，員警也將涉嫌傷人的蘇男依殺人未遂罪移送偵辦，要替自己莽撞行為付出代價。

(中時 )