前總統府發言人丁允恭遭爆性醜聞，除了辦公室當炮房外、逼女方三度墮胎外，更利用親密照與權勢，試圖摧毀女方新戀情、吃案，對此以女權鬥士自詡的民進黨立委范雲卻不願多作表態，遭網友痛批雙標。對此，范雲今再回應表示這是對她的人格毀滅攻擊，並說明她會討論的性別議題。但這看在國民黨立委李德維眼裡，「這就是雙重標準啊」！千字長文，九彎十八拐，還是繞不出來。

范雲日前談論丁允恭醜聞，僅表示如果受害女主有需要提供協助，她會幫忙，但對丁允恭的言行，卻沒多所評論，遭網友痛批雙標。對此，范雲13日再度在臉書PO出千字文回應，表示這是對她人格毀滅式攻擊。

范雲更表示，她投身婦女運動、性別運動的時間，已經超過25年。在這25年來，社會上不斷發生各種大大小小的性別事件。性別議題是她的核心關懷，社會學、女性主義是她的專業。對於「要不要評論？該怎麼評論？」她內心有很明確的標準。

范雲回答3點她會回答的事情。第一，遇到涉及私人情感關係的事件，必須釐清事件真相。不可第一時間喊打喊殺，不助長公審。所以她沒有評論前高雄市長韓國瑜的王小姐事件。第二，涉及性侵、性騷擾、權勢性侵的事件，必須在法律上嚴懲。最後是對於政治人物「公開對特定族群」性別歧視、性騷擾的言語和行為，她會評論，如韓國瑜的美白小腿就會討論。

對於范雲的說法，李德維今也在臉書發文表示，范雲最新的千字長文，三點回應充分示範了所謂「傑利蠑螈」式的性平標準，一方面合理化自己過去對於韓國瑜的批評，另一方面則要對為何輕放丁允恭自圓其說。

尤其是第一點，李德維指出，范雲說：「遇到涉及私人情感關係的事件，必須釐清事件真相。不可第一時間喊打喊殺，不助長公審」，又說：「當韓國瑜發生王小姐事件時，我也沒有見獵心喜。」

但是，李德維痛批，韓國瑜的「王小姐事件」，「婚外情」，假的！「私生子」，假的！出國同房，假的！一件去年選舉刻意被炮製出來的「假八卦」，難道范雲直到現在還沒更新訊息，硬要說是「私人感情」？這種「假八卦」，不聽不講不轉傳，只是做人基本的道理，范委員怎麼會拿這個來「救援」自己，儼然大家還要為此肯定她？

至於第二點，李德維再指出，范雲稱：「涉及性侵、性騷擾、權勢性侵的事件，必須在法律上嚴懲！」，問題是現在大家對她的質疑就在於9月8日，范雲才與民進黨婦女部共同舉行記者會定義了「權勢性侵」，將推動加重修法，但9月10日周刊出刊後，范雲卻始終不願回答，丁允恭算不算對女記者屢次「權勢性侵」？

李德維最後表示，或許，范雲可以主張這應該交由法律審判，但這又與她的第三點矛盾，丁允恭劣跡斑斑，算不算「權勢性侵」妳不回應；韓國瑜動輒得咎，妳總是頭幾個跳出來，直接叩他「性騷擾」，「歧視女性」。這就是雙重標準啊！千字長文，九彎十八拐，還是繞不出來。

(中時新聞網)